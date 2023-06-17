Португалия - Босния и Герцеговина: 3:0 обзор и результат матча 17.06.2023

Португальцы закрепились на первой строчке в своей группе в рамках отбора на Евро-2024.

В субботу, 17 июня, в рамках третьего тура квалификации на чемпионат Европы сборная Португалии принимала Боснию и Герцеговину. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:0.

Первый тайм команды провели в борьбе, создав немало моментов у чужих ворот, однако выйти вперед судилось португальцам. Бернарду Силва отличился голом на 44-й минуте встречи после передачи Бруну Фернандеша.

Уже во второй половине игры автор ассиста уже забил сам. Хавбек замкнул головой точный навес от Рубена Невеша. В концовке Фернандеш снова отличился, оформив дубль.

Таким образом, после трех сыгранных туров сборная Португалии идет на первом месте с девятью баллами, а боснийцы занимают четвертую строчку, набрав три очка.

Статистика матча Португалия - Босния квалификации на Евро-2024

Португалия - Босния и Герцеговина 3:0

Голы: Силва, 44, Фернандеш, 77, 90+3

Ожидаемые голы (xG): 1.64 - 0.42

Владение мячом: 63% - 37%

Удары: 10 - 6

Удары в створ: 5 - 3

Португалия: Диогу Кошта, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Антониу Силва, Данилу Перейра, Геррейру (Семеду, 78), Бруну Фернандеш, Бернарду Силва (Отавио, 87), Пальинья (Диогу Жота, 87), Жоау Феликс (Рубен Невеш, 63), Роналду.

Босния и Герцеговина: Шехич, Дедич, Саничанин, Ахмедходжич, Баришич (Хамулич, 71), Колашинац (Газибегович, 79), Пьянич (Прцич, 79), Цимирот, Хаджиахметович (Тахирович, 72), Стеванович, Джеко (Варешанович, 79).

Предупреждения: Пьянич (41), Данилу Перейра (51), Тахирович (84).