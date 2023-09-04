Три легионера сборной Украины из Испании присоединились к национальной команде
Три украинских легионера из испанской Ла Лиги прибыли в расположение национальной сборной для подготовки к будущим матчам квалификации Евро-2024 против Англии и Италии.
Как сообщает пресс-служба УАФ, к команде присоединились вратарь мадридского Реала Андрей Лунин, а также вингер Виктор Цыганков и нападающий Артем Довбик из Жироны.
Также в сборной ожидают еще одного представителя испанского чемпионата - новоиспеченного форварда Валенсии Романа Яремчука.
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Напомним, что 9 сентября сборная Украины встретится с Англией во Вроцлаве, а 12 сентября сыграет в Милане против Италии.
Ранее сообщалось, что Англия огласила состав на матч отбора Евро-2024 с Украиной.
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