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Футбол

Три легионера сборной Украины из Испании присоединились к национальной команде

В стане "сине-желтых" ожидают еще одного новоиспеченного представителя Ла Лиги.
Сегодня, 19:55
Виктор Цыганков и Артем Довбик / gironafc.cat
Виктор Цыганков и Артем Довбик / gironafc.cat

Три украинских легионера из испанской Ла Лиги прибыли в расположение национальной сборной для подготовки к будущим матчам квалификации Евро-2024 против Англии и Италии.

Как сообщает пресс-служба УАФ, к команде присоединились вратарь мадридского Реала Андрей Лунин, а также вингер Виктор Цыганков и нападающий Артем Довбик из Жироны.

Также в сборной ожидают еще одного представителя испанского чемпионата - новоиспеченного форварда Валенсии Романа Яремчука.

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Напомним, что 9 сентября сборная Украины встретится с Англией во Вроцлаве, а 12 сентября сыграет в Милане против Италии.

Ранее сообщалось, что Англия огласила состав на матч отбора Евро-2024 с Украиной.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Андрей Лунин Виктор Цыганков артем довбик

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