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Футбольная ассоциация Англии хочет пригласить Гвардиолу на пост тренера сборной

В то же самое время вариант с испанцем будет трудно воплотить в жизнь.
Сегодня, 10:35
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

В конце 2024 года подойдет к концу контракт Гарета Саутгейта с Футбольной ассоциацией Англии (ФАА).

В связи с этим ведутся поиски вероятной замены, так как ожидается, что 53-летний специалист покинет свой пост.

Как сообщает Daily Mail, ФАА еще летом 2022 года выделила для себя несколько вариантов. Так, обсуждались кандидатуры главного тренера Ньюкасла Эдди Хау и Грэма Поттера, который в то время тренировал Брайтон, но вскоре перешел на работу в Челси.

Также обсуждались перспективы приглашения Брендана Роджерса и Маурисио Почеттино. Но самым интересным вариантом для ФАА стал наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола.

Однако его контракт с "горожанами" рассчитан до конца сезона-2024/25, а потому ассоциации придется договариваться с клубом о компенсации - ФАА еще не отошла от потерь из-за пандемии коронавируса (ассоциация потеряла до 300 миллионов фунтов).

К тому же сам Гвардиола будет рассчитывать на щедрые условия личного контракта, что также может помешать сделке.

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Еще одной проблемой, на этот раз политической, стали заявления Гвардиолы, выступающего за независимость Каталонии. Считается, что именно по этой причине он не получал предложение о работе со сборной Испании.

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