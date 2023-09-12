За дикий фол всего лишь желтая: арбитр с VAR удивил решением в матче Латвия - Уэльс

В матче шестого тура отборочного цикла Евро-2024 сборная Уэльса в гостях обыграла Латвию (2:0).

В середине второго тайма произошла скандальная ситуация. Игрой латвийской команды Янис Икауниекс грубо в подкате с высоко поднятой ногой сбил Джордана Джеймса.

Читай также: Погба получил временную дисквалификацию за проваленный допинг-тест

Арбитр дал желтую карточку, однако затем пошел смотреть видеоповтор. По всем правилам, за такое грубое нарушение должна была последовать красная карточка, но он не стал менять решение.

The Ref and VAR gave a yellow for this on JJ pic.twitter.com/Zhbf0mExHK — BSHLOut (@TTAOut) September 11, 2023

Голы в составе сборной Уэльса забивали Арона Рэмзи и Дэвид Брукс.

Ранее сообщалось, что Роналду не стал участником самой большой победы в истории сборной Португалии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!