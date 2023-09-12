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За дикий фол всего лишь желтая: арбитр с VAR удивил решением в матче Латвия - Уэльс

Сенсационное решение после жесткого нарушения.
Сегодня, 08:30
Янис Икауниекс / Getty Images
Янис Икауниекс / Getty Images

В матче шестого тура отборочного цикла Евро-2024 сборная Уэльса в гостях обыграла Латвию (2:0).

В середине второго тайма произошла скандальная ситуация. Игрой латвийской команды Янис Икауниекс грубо в подкате с высоко поднятой ногой сбил Джордана Джеймса.

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Арбитр дал желтую карточку, однако затем пошел смотреть видеоповтор. По всем правилам, за такое грубое нарушение должна была последовать красная карточка, но он не стал менять решение.

Голы в составе сборной Уэльса забивали Арона Рэмзи и Дэвид Брукс.

Ранее сообщалось, что Роналду не стал участником самой большой победы в истории сборной Португалии.

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