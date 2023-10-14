Сразу три игрока сборной проведут юбилейные матчи в поединке против Северной Македонии

Судаков проводит уже 10-й поединок за сборную.

В субботу, 14 октября, сборная Украина сразится за три очка со сборной Северной Македонии.

Сергей Ребров уже назвал стартовый состав нашей сборной, и сразу у троих игроков сегодняшняя встреча станет юбилейной.

Георгий Судаков проведет свой 10-й матч в футболке национальной сборной, Илья Забарный - 30-й, а Николай Матвиенко уже аж 60-й.

Онлайн трансляция поединка Украина - Северная Македония будет доступна на нашем сайте 14 октября в 16:00 по киевскому времени.

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