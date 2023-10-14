Тренер Северной Македонии: Мы доминировали, но не использовали свои шансы

Благоя Милевски был бы куда более рад, если бы его команда смогла реализовать созданные моменты.

Главный тренер сборной Северной Македонии Благоя Милевски остался недоволен итоговым результатом матча отбора ЧЕ-2024 против сборной Украины (0:2).

По мнению наставника, команды провели отличный поединок, но его подопечные не смогли реализовать те моменты, которые они создали у ворот Анатолия Трубина.

"Я думаю, что собравшиеся на трибунах зрители получили удовольствие от матча. Украина и Северная Македония провели отличный поединок. Я горжусь своими игроками и тем, как они действовали. Наша реакция после первого пропущенного мяча была блестящей".

"После перерыва мы произвели замены и доминировали, но не воспользовались своими шансами. Единственное, чем я не доволен, так это результатом встречи", - цитирует Милевски официальный сайт УАФ.

Ранее игрок сборной Украины Александр Караваев рассказал о забавном совпадении, которое произошло в матче против Северной Македонии.

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