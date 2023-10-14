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Тренер Северной Македонии: Мы доминировали, но не использовали свои шансы

Благоя Милевски был бы куда более рад, если бы его команда смогла реализовать созданные моменты.
Сегодня, 19:17
Благоя Милевски / Getty Images
Благоя Милевски / Getty Images

Главный тренер сборной Северной Македонии Благоя Милевски остался недоволен итоговым результатом матча отбора ЧЕ-2024 против сборной Украины (0:2).

По мнению наставника, команды провели отличный поединок, но его подопечные не смогли реализовать те моменты, которые они создали у ворот Анатолия Трубина.

"Я думаю, что собравшиеся на трибунах зрители получили удовольствие от матча. Украина и Северная Македония провели отличный поединок. Я горжусь своими игроками и тем, как они действовали. Наша реакция после первого пропущенного мяча была блестящей".

"После перерыва мы произвели замены и доминировали, но не воспользовались своими шансами. Единственное, чем я не доволен, так это результатом встречи", - цитирует Милевски официальный сайт УАФ.

Ранее игрок сборной Украины Александр Караваев рассказал о забавном совпадении, которое произошло в матче против Северной Македонии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины чемпионат Европы Сборная Северной Македонии ЧЕ-2024

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