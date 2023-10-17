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Босния и Герцеговина - Португалия 0:5 видео голов и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024 16.10.2023

Португальцы разгромили соперника в рамках международной встречи.
Сегодня, 07:22
Босния и Герцеговина - Португалия / Getty Images
Босния и Герцеговина - Португалия / Getty Images

В понедельник, 16 октября, в рамках квалификации чемпионата Европы-2024 сборная Португалии на выезде переиграла команду Боснии и Герцеговины.

Подопечные Роберто Мартинеса разнесли соперника еще в первом тайме, забив пять голов.

В составе Португалии забивали: Фернандеш, Канселу, Феликс и Роналду, который оформил дубль.

Вашему вниманию видео всех голов матча Босния и Герцеговина - Португалия в отборе ЧЕ-2024:

Босния и Герцеговина - Португалия 0:5
Голы: Роналду, 5 (пен.), 20, Фернандеш, 25, Канселу, 32, Феликс, 41

Ожидаемые голы (xG): 0.18 - 3.68
Владение мячом: 34% - 66%
Удары: 2 - 9
Удары в створ: 0 - 6
Угловые: 4 - 2
Фолы: 7 - 9
Атаки: 57 - 133

Босния и Герцеговина: Шехич (Василь, 72) - Дедич, Баришич (Гойкович, 72), Гаджикадунич, Колашинац - Пьянич, Цимирот - Стеванович (Гамулич, 65), Рахманович (Хаджиахметович, 46), Демирович (Газибегович, 46) - Джеко

Португалия: Кошта - Далот, Диаш, Инасиу, Канселу - Фернандеш (Р. Невеш, 79), Перейра, Отавиу (Ж. Невеш, 85) - Роналду (Жота, 65), Жоау Феликс (Витинья, 79), Леау (Нету, 65)

Предупреждения: Гаджикадунич 83, Колашинац 88.

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