iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Викинг замерз: Холанд "спрятался" от холода во время тренировки сборной Норвегии

Форвард соскучился по минусовой погоде.
Сегодня, 13:25
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

В четверг, 16 ноября, сборная Норвегии проведет домашний поединок с национальной командой Фарерских островов в рамках спарринга.

В преддверии матча лидер норвежской сборной Эрлинг Холанд опубликовал забавную фотографию в Instagram.

Читай также: Карточка обладательницы Золотого мяча стала самой задизлайканной в истории серии игр FIFA

Форвард пожаловался на холод в Осло, где и состоится встреча.

Отметим, что на матче в Осло ожидается до минус 6 градусов.

Напомним, в Манчестер Сити отреагировали на слухи об интересе Реала к Холанду.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эрлинг Холанд

Статьи по теме

Симеоне: Мората находится на одном уровне с Холандом и Кейном Симеоне: Мората находится на одном уровне с Холандом и Кейном
В Манчестер Сити отреагировали на слухи об интересе Реала к Холанду В Манчестер Сити отреагировали на слухи об интересе Реала к Холанду
Холанд: Никогда раньше не забивал своими шарами Холанд: Никогда раньше не забивал своими шарами
Реал Мадрид может переключиться с Мбаппе на Холанда Реал Мадрид может переключиться с Мбаппе на Холанда
Помочь журналистам

Видео

Черноморец - Рух 2:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Черноморец - Рух 2:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль выпала из ТОП-100
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер принес очки, Заря помогла Израилю максимально приблизиться к Украине
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Украина14:53
Дембеле лидер по созданным моментам, Квасница и Буяльский в мировом топе
Бокс14:32
"Я его рекламирую, а он меня обзывает": Усик отказался общаться со СМИ о Фьюри
Европа14:10
Немецкий клуб уволил тренера, который впервые в истории выводил команду в Лигу чемпионов, Европы и конференций
Украина13:50
Украина U-19 с победы стартовала в отборе Евро-2024
Евро-202413:25
Викинг замерз: Холанд "спрятался" от холода во время тренировки сборной Норвегии
Другие страны13:00
Чемпионат мира по футболу U-17: США обыграли Буркина-Фасо, Франция сыграет с Южной Кореей
НБА12:40
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Томпсон и Маршалл возглавили рейтинг
Украина12:22
Таловеров: Не знаю, чтобы делал без Мудрика в сборной
НБА12:00
Лень выбыл на длительный период из-за травмы
Украина11:55
Украина U-19 – Мальта U-19: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK