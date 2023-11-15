Викинг замерз: Холанд "спрятался" от холода во время тренировки сборной Норвегии

В четверг, 16 ноября, сборная Норвегии проведет домашний поединок с национальной командой Фарерских островов в рамках спарринга.

В преддверии матча лидер норвежской сборной Эрлинг Холанд опубликовал забавную фотографию в Instagram.

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Форвард пожаловался на холод в Осло, где и состоится встреча.

Отметим, что на матче в Осло ожидается до минус 6 градусов.

Напомним, в Манчестер Сити отреагировали на слухи об интересе Реала к Холанду.

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