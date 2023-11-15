УЕФА презентовал официальный мяч Евро-2024

Финальная часть чемпионата Европы состоится в Германии в июне-июле следующего года.

УЕФА и adidas представили официальный мяч Евро-2024, который будет использоваться на матчах финального турнира в Германии с 14 июня по 14 июля.

Презентация состоялась на специальном мероприятии на Олимпиаштадионе в Берлине.

Мяч получил название Fussballliebe, что по-немецки означает "любовь к футболу".

Источник: UEFA.COM

"Дизайн символизирует движение мяча и энергию игры с помощью рельефных рисунков в форме крыла, подчеркнутых яркими краями, изогнутыми линиями и точками. Использование ярких красных, синих, зеленых и оранжевых цветов воплощает как многообразие, которую команды-участники привносят в турнир, так и чистую простоту футбола, которая привлекает болельщиков по всему миру", - говорится на официальном сайте УЕФА.

Читай также: Плей-офф отбора к Евро-2024: все участники, расписание матчей и правила турнира

На мячах также будут нанесены логотипы всех стадионов, которые примут Евро-2024. Это арены в Берлине, Кельне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте.

Источник: UEFA.COM

Fussballliebe изготовлен из экологически чистых материалов на биологической основе. Каждый слой мяча выполнен с использованием таких материалов, как кукурузное волокно, сахарный тростник, древесная масса и каучук.

Особенностью Fussballliebe станет технология adidas Connected Ball, которая впервые будет использована на Евро-2024. Она обеспечивает понимание каждой составляющей движения мяча и помогает процессу принятия решений с помощью системы VAR.

Источник: UEFA.COM

Также сообщается, что 1% от чистых продаж Fussballliebe будет направлен на благотворительные проекты.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей квалификации Евро-2024.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!