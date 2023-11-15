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Украинская бригада арбитров обслужит матч Испании в отборе к Евро-2024

Испанцы, уже обеспечившие себе выход на чемпионат Европы, встретятся с аутсайдерами группы - киприотами.
Вчера, 22:35
Николай Балакин / Getty Images
Николай Балакин / Getty Images

В четверг, 16 ноября, в рамках девятого тура квалификации Евро-2024 состоится матч, в котором Кипр будет принимать Испанию.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, на этот поединок получила назначение украинская бригада арбитров во главе с Николаем Балакиным.

На линиях ему будут помогать Александр Беркут и Дмитрий Запороженко. Четвертый арбитр - Виталий Романов. Арбитр ВАР назначена Екатерина Монзуль, а ее ассистентом будет Алексей Деревинский.

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Отметим, что Испания уже обеспечила себе выход в финальную часть Евро-2024, а Кипр еще не набрал ни одного очка в квалификации и потерял шансы подняться выше последнего места в отборочной группе А.

Матч Кипр - Испания начнется в 19:00 по киевскому времени.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей квалификации Евро-2024.

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