Лихтенштейн - Португалия 0:2: обзор матча и результат игры 16.11.2023

Команда Роберто Мартинеса с безупречным результатом приближается к завершению группового этапа отбора на ЧЕ-2024.

В четверг, 16 ноября, в Вадуце прошел матч девятого тура группы J отбора на чемпионат Европы-2024, в котором сошлись аутсайдер и лидер - Лихтенштейн принимал Португалию.

Подопечные Роберто Мартинеса в первом тайме нанесли четырнадцать ударов по воротам соперника, однако лишь четыре из них попали в створ. К голу ни один из них не привел.

Зато сразу же после перерыва гости открыли счет. Диогу Жота отдал передачу вперед на Криштиану Роналду, который вбежал в штрафную площадь и левой ногой пробил под перекладину.

Стоит отметить, что для 38-летнего португальца это 128-й гол в 204 матче за сборную - форвард Ан-Насра продолжает обновлять свой же рекорд.

А спустя десять минут вратарь хозяев поля Беньямин Бухель ошибся на выходе, его обыграл Жоау Канселу и с острого угла послал мяч в пустые ворота.

В конце встречи Португалия забила еще раз, но гол Гонсалу Рамуша был отменен из-за офсайда.

В итоге сборная Португалии, которая уже заработала место на Евро-2024, продолжает побеждать, выиграв все свои матчи, пропустив при этом всего два гола. Лихтенштейн закончит отбор на последнем месте, пока что даже не имея ни одного очка.

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Статистика матча Лихтенштейн - Португалия девятого тура отбора на ЧЕ-2024

Лихтенштейн - Португалия 0:2

Голы: Роналду, 46, Канселу, 57.

Ожидаемые голы (xG): 0,35 - 2,59

Владение мячом: 27% - 73%

Удары: 5 - 29

Удары в створ: 1 - 8

Фолы: 9 - 9

Лихтенштейн: Б. Бюхель - Малин, Визер, Трабер - Бек (Кранц, 63), Люхингер (Майер, 46), М. Бюхель, Зеле (Гофер, 77), Гоппель - Хеслер (Оспельт, 63), Саланович (Марксер, 90+1).

Португалия: Са - Канселу (Мариу, 87), А. Силва, Тоти - Б. Силва (Орта, 60), Фернандеш (Витинья, 67), Р. Невеш, Жота - Роналду (Брума, 67), Рамуш, Феликс (Ж. Невеш, 87).

Предупреждения: Люхингер - Жота.

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