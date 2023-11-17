Польша - Чехия 1:1: обзор матча и результат игры 17.11.2023

При этом у поляков еще остается возможность попасть в плей-офф отбора.

В пятницу, 17 ноября, в Варшаве состоялся матч группового этапа отбора на чемпионат Европы-2024 между сборными Польши и Чехии.

Для поляков эта игра была последней в рамках группы Е, а потому им было необходимо побеждать, чтобы сохранять шансы на прямой выход на турнир. Однако сделать это им не удалось.

Хотя все начиналось очень даже успешно. В конце первого тайма Якуб Пйотровски вывел "бело-красных" вперед. Однако практически сразу же после перерыва Томаш Соучек восстановил паритет, который продержался до самого конца.

В итоге Польша завершила групповой этап на третьем месте и даже может опуститься на четвертое в случае, если в восьмом туре Молдова не проиграет Чехии.

И даже несмотря на провал, у поляков остается шанс поехать в Германию на чемпионат Европы. Чтобы попасть в плей-офф отбора, Польше нужно надеяться, что Нидерланды смогут пробиться на турнир напрямую.

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Статистика матча Польша - Чехия отбора на ЧЕ-2024

Польша - Чехия 1:1

Голы: Пйотровски, 38 - Соучек, 49.

Ожидаемые голы (xG): 1,35 - 1,32

Владение мячом: 57% - 43%

Удары: 18 - 15

Удары в створ: 5 - 3

Фолы: 12 - 10

Польша: Щесны - Беднарек, Бохневич (Педа, 58 (С. Шимански, 85)), Кивьор - Франковски, Д. Шимански (Гросицки, 73), Пйотровски, Слиш, Залевски - Левандовски, Свидерски (Букса, 46).

Чехия: Станек - Зима, Брабец, Голеш - Цоуфал, Садилек (Крал, 90+1), Соучек, Доудера, Провод (Лингр, 75) - Хытил (Чванчара, 46), Кухта (Гложек, 46).

Предупреждения: Бохневич - Брабец.

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