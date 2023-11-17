iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Польша - Чехия 1:1: обзор матча и результат игры 17.11.2023

При этом у поляков еще остается возможность попасть в плей-офф отбора.
Вчера, 23:49
Польша - Чехия / Getty Images
Польша - Чехия / Getty Images

В пятницу, 17 ноября, в Варшаве состоялся матч группового этапа отбора на чемпионат Европы-2024 между сборными Польши и Чехии.

Для поляков эта игра была последней в рамках группы Е, а потому им было необходимо побеждать, чтобы сохранять шансы на прямой выход на турнир. Однако сделать это им не удалось.

Хотя все начиналось очень даже успешно. В конце первого тайма Якуб Пйотровски вывел "бело-красных" вперед. Однако практически сразу же после перерыва Томаш Соучек восстановил паритет, который продержался до самого конца.

В итоге Польша завершила групповой этап на третьем месте и даже может опуститься на четвертое в случае, если в восьмом туре Молдова не проиграет Чехии.

И даже несмотря на провал, у поляков остается шанс поехать в Германию на чемпионат Европы. Чтобы попасть в плей-офф отбора, Польше нужно надеяться, что Нидерланды смогут пробиться на турнир напрямую. 

Читай также: Украина, играя в большинстве, разгромила Люксембург в матче отбора молодежного Евро-2025

Статистика матча Польша - Чехия отбора на ЧЕ-2024

Польша - Чехия 1:1
Голы: Пйотровски, 38 - Соучек, 49.

Ожидаемые голы (xG): 1,35 - 1,32
Владение мячом: 57% - 43%
Удары: 18 - 15
Удары в створ: 5 - 3
Фолы: 12 - 10

Польша: Щесны - Беднарек, Бохневич (Педа, 58 (С. Шимански, 85)), Кивьор - Франковски, Д. Шимански (Гросицки, 73), Пйотровски, Слиш, Залевски - Левандовски, Свидерски (Букса, 46).

Чехия: Станек - Зима, Брабец, Голеш - Цоуфал, Садилек (Крал, 90+1), Соучек, Доудера, Провод (Лингр, 75) - Хытил (Чванчара, 46), Кухта (Гложек, 46).

Предупреждения: Бохневич - Брабец.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чехия польша сборная Чехии сборная Польши чемпионат европы 2024 ЧЕ-2024

Статьи по теме

Украина – Италия: что нужно, чтобы выйти на Евро-2024 Украина – Италия: что нужно, чтобы выйти на Евро-2024
Матч Украины и Италии откроет оперный певец, переживший пять пулевых ранений Матч Украины и Италии откроет оперный певец, переживший пять пулевых ранений
НБА требует от ЛаМело Болла прикрыть тату за ухом из-за нарушения регламента НБА требует от ЛаМело Болла прикрыть тату за ухом из-за нарушения регламента
Кроос выбрал, кто из талантливых игроков мог бы заиграть в Реале Кроос выбрал, кто из талантливых игроков мог бы заиграть в Реале
Помочь журналистам

Видео

Усик - Фьюри: онлайн-трансляция пресс-конференции
Усик - Фьюри: онлайн-трансляция пресс-конференции

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль выпала из ТОП-100
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

НБА01:02
НБА требует от ЛаМело Болла прикрыть тату за ухом из-за нарушения регламента
Европа00:53
Кроос выбрал, кто из талантливых игроков мог бы заиграть в Реале
Европа00:30
Разгром гостей, который не на руку Украине в видеообзоре матча Италия - Северная Македония
НБА00:28
И снова травма: Бил пропустит практически месяц из-за проблем со спиной
Вчера, 23:57
Евро-202423:57
Евро-2024: Албания и Дания заработали право сыграть на турнире в Германии
Евро-202423:56
Квалификация к Евро-2024: Англия лениво обыграла Мальту, Италия разгромила Северную Македонию
Евро-202423:50
Украина – Италия: что нужно, чтобы выйти на Евро-2024
Евро-202423:49
Польша не смогла обыграть Чехию и потеряла шансы на прямой выход на ЧЕ-2024
Европа23:48
Придется побеждать: Северная Македония не помогла Украине, проиграв Италии
Европа23:25
Ночной кошмар Пике: Рамос вручил Шакире Латинский Грэмми за песню о ее бывшем муже
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK