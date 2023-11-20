Момент дня: голкипер сборной Украины схватил за горло помощника Реброва
В понедельник, 20 ноября, сборная Украины проведет матч с национальной командой Италии в рамках квалификации чемпионата Европы-2024.
В преддверии поединка команда Сергея Реброва провела тренировку, на которой произошел интересный эпизод.
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Голкипер украинцев Георгий Бущан схватил за горло помощника главного тренера Висенте Гомеса.
Изначально могло показаться, что это было сделано с агрессией, однако Георгий таким образом пошутил. Затем Бущан и Гомес обнялись и продолжили тренировочное занятие.
Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи Украина - Италия, которая начнется в 21:45 по Киеву.
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