Украина – Италия: интересные факты противостояния
В понедельник, 20 ноября, состоится важнейший матч всего 2023 года для сборной Украины.
Команда Сергея Реброва выйдет на поле, чтобы обыграть сборную Италии и завоевать право выступить на чемпионате Европы 2024 года, который пройдет на футбольных аренах Германии.
И хотя статистика в противостоянии со "скуадра адзуррой" не на стороне украинской команды, "желто-синие" не раз доказывали, что могут одолеть соперника, который превосходит их классом.
В преддверии матча отбора на ЧЕ-2024 ISPORT решил собрать интересные факты противостояния Украины и Италии.
- 9 – столько раз за 32 года независимости Украина встретилась с Италией: пять раз в рамках отбора на чемпионат Европы, три раза - в товарищеском матче, один раз - на чемпионате мира;
- 29 марта 1995 года – первый матч Украина и Италия провели между собой в отборе на ЧЕ-1996. Тогда представители Апеннинского полуострова победили со счетом 2:0;
- 0 – к сожалению, "желто-синие" еще ни разе не побеждали своего будущего оппонента: семь побед на счету итальянцев, еще две встречи завершились вничью, разница голов 4-17 в пользу все той же Италии;
- 3:0 – самую крупную победу Италия завоевала в 2006 году в 1/4 финала чемпионата мира;
- 3:1 – самый результативный матч между этими сборными состоялся 11 ноября 1995 года в рамках отбора на ЧЕ-1996;
- 0:0 – один раз команды ушли с поля, забыв отправить хотя бы один мяч в ворота соперника, это произошло в рамках товарищеского матча 1 июня 2006 года (прямо перед ЧМ-2006, где они снова встретились);
- 1:1 – самая результативная ничья была зафиксирована в товарищеской игре 10 октября 2018 года;
- 2:0 – самый популярный счет противостояния, три матча из девяти завершились именно такими победами Италии;
- 16 – столько игроков отметились в воротах соперника в рамках противостояния;
- 3 – именно столько голов на счету лучшего бомбардира противостояния в лице Луки Тони;
- 4 - столько дублей было оформлено в матчах между Украиной и Италией. Все они на счету итальянцев: Фабрицио Раванелли (отбор на ЧЕ-1996), Лука Тони (ЧМ-2006), Антонио Ди Натале (отбор ЧЕ-2008), Давиде Фраттези (отбор на ЧЕ-2024);
Напомним, что на ISPORT можно будет следить за ходом событий в матче между сборными Украины и Италии благодаря текстовой онлайн-трансляции.
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