УЕФА озвучил суммы призовых для участников Евро-2024

Исполнительный комитет УЕФА утвердил схему распределения призовых для участников финальной стадии Евро-2024.

Как сообщает официальный сайт Европейского футбольного союза, общий призовой фонд чемпионата Европы в Германии будет таким же, как и на предыдущем Евро-2020 - 331 миллион евро.

Каждая сборная, которая примет участие в Евро-2024 получит 9,25 миллиона евро. Бонус за победу на групповом этапе турнира составляет 1 миллион евро, а за ничью - 500 тысяч евро.

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Команды, которые пробьются в 1/8 финала чемпионата Европы получат 1,5 миллиона евро. За выход в четвертьфинал предусмотрена выплата в размере 2,5 миллиона евро, а за выход в полуфинал - 4 миллиона евро.

Финалист турнира получит дополнительные 5 миллионов евро, а чемпион - 8 миллионов евро.

Максимальная сумма, которую может заработать победитель Евро-2024, если выиграет все три матча на групповой стадии, составляет 28,25 миллиона евро.

Напомним, что сегодня, 2 декабря, участники Евро-2024 узнают своих соперников на групповом этапе турнира. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция жеребьевки финальной стадии чемпионата Европы.

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