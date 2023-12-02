iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

УЕФА озвучил суммы призовых для участников Евро-2024

Чемпион Европы при условии максимальных показателей заработает 28,25 млн евро.
Сегодня, 16:34
УЕФА обнародовал схему распределения призовых Евро-2024 / Getty Images
УЕФА обнародовал схему распределения призовых Евро-2024 / Getty Images

Исполнительный комитет УЕФА утвердил схему распределения призовых для участников финальной стадии Евро-2024.

Как сообщает официальный сайт Европейского футбольного союза, общий призовой фонд чемпионата Европы в Германии будет таким же, как и на предыдущем Евро-2020 - 331 миллион евро.

Каждая сборная, которая примет участие в Евро-2024 получит 9,25 миллиона евро. Бонус за победу на групповом этапе турнира составляет 1 миллион евро, а за ничью - 500 тысяч евро.

Читай также: Украина имеет наивысшие шансы на выход на Евро-2024

Команды, которые пробьются в 1/8 финала чемпионата Европы получат 1,5 миллиона евро. За выход в четвертьфинал предусмотрена выплата в размере 2,5 миллиона евро, а за выход в полуфинал - 4 миллиона евро.

Финалист турнира получит дополнительные 5 миллионов евро, а чемпион - 8 миллионов евро.

Максимальная сумма, которую может заработать победитель Евро-2024, если выиграет все три матча на групповой стадии, составляет 28,25 миллиона евро.

Напомним, что сегодня, 2 декабря, участники Евро-2024 узнают своих соперников на групповом этапе турнира. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция жеребьевки финальной стадии чемпионата Европы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уефа

Статьи по теме

Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на своем месте, хоть и приблизилась к сербам Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на своем месте, хоть и приблизилась к сербам
Лига конференций-2023/24: Норшелланн поиздевался над Фенербахче, ПАОК одолел Айнтрахт Ф Лига конференций-2023/24: Норшелланн поиздевался над Фенербахче, ПАОК одолел Айнтрахт Ф
Лига Европы-2023/24: Ливерпуль разгромил ЛАСК, Марсель и Аякс устроили голевой фестиваль Лига Европы-2023/24: Ливерпуль разгромил ЛАСК, Марсель и Аякс устроили голевой фестиваль
УЕФА отстранил арбитра VAR, рекомендовавшего назначить спорный пенальти в матче ПСЖ - Ньюкасл УЕФА отстранил арбитра VAR, рекомендовавшего назначить спорный пенальти в матче ПСЖ - Ньюкасл
Помочь журналистам

Видео

Как Роналдиньо получил прозвище футбольного волшебника
Как Роналдиньо получил прозвище футбольного волшебника

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль опустилась на 14 мест
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на своем месте, хоть и приблизилась к сербам
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа19:06
Ассист Зинченко помог Арсеналу одолеть Вулверхэмптон
Украина18:59
Ворскла на выезде нанесла Днепру-1 третье поражение в УПЛ
Биатлон18:35
Прима: Начало сезона очень тяжелое
Футбол18:30
Германия по пенальти обыграла Францию и стала чемпионом мира-2023 среди игроков до 17 лет
Биатлон17:59
Наврат выиграл мужской спринт, Дудченко - единственный попал в топ-40
Европа17:59
Малиновский забил, Коваленко ассистировал, Дженоа и Эмполи сыграли вничью
Украина17:38
УПЛ: Ничья Колоса и Оболони, Кривбасс обыграл Александрию, Днепр-1 - Ворскла
Европа17:25
Дубль Стуани в конце матча позволил Жироне добыть волевую победу над Валенсией
Европа17:23
Барселона хочет пересмотреть соглашение со своим техническим спонсором
Украина17:15
Кривбасс одержал волевую победу над Александрией
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK