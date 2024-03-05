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Стало известно, кто заменит Степаненко в сборной Украины

Игрок Динамо получит дебютный вызов.
Сегодня, 16:45
Владимир Бражко / Getty Images
Владимир Бражко / Getty Images

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко, вероятно, не поможет сборной Украины в отборе на чемпионат Европы-2024.

Как сообщает ТаТоТаке, тренерский штаб команды определился, кто заменит опытного игрока. 

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Сергей Ребров вызовет в сборную вместо травмированного Тараса травмированного Владимира Бражко.

Отметим, что 22-летний украинец получит дебютный вызов в сборную.

Матч Босния и Герцеговина - Украина состоится 21 марта. Победитель пары сыграет с победителем дуэли Израиль – Исландия.

Ранее тренер Боснии и Герцеговины назвал преимущество в матче против Украины.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Тарас Степаненко

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