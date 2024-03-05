Стало известно, кто заменит Степаненко в сборной Украины
Игрок Динамо получит дебютный вызов.
Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко, вероятно, не поможет сборной Украины в отборе на чемпионат Европы-2024.
Как сообщает ТаТоТаке, тренерский штаб команды определился, кто заменит опытного игрока.
Читай также: Тренер сборной Боснии и Герцеговины вызвал четырех "россиян" на матч против Украины
Сергей Ребров вызовет в сборную вместо травмированного Тараса травмированного Владимира Бражко.
Отметим, что 22-летний украинец получит дебютный вызов в сборную.
Матч Босния и Герцеговина - Украина состоится 21 марта. Победитель пары сыграет с победителем дуэли Израиль – Исландия.
Ранее тренер Боснии и Герцеговины назвал преимущество в матче против Украины.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!