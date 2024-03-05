Тренер Боснии и Герцеговины назвал преимущество в матче против Украины

Саво Милошевич верит в успех своей сборной.

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Саво Милошевич поделился ожиданиями от матча плей-офф отбора на Евро-2024 против Украины.

По словам наставника, команда отдаст все силы, чтобы пройти дальше.

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"Домашнее поле — это, конечно, наше преимущество. Есть и другие вещи, которые мы будем использовать в качестве преимущества.

Не могу раскрывать подробности, но, безусловно, важно, что мы можем рассчитывать на нескольких опытных игроков. Однако, если говорить в целом, то перед матчем с Украиной нам нужна не эйфория, а спокойствие и вера в нашу команду", - приводит слова тренера klix.

Матч Босния и Герцеговина - Украина состоится 21 марта. Победитель пары сыграет в финале квалификации против победителя встречи Исландия - Израиль.

Ранее сообщалось, что тренер сборной Боснии и Герцеговины вызвал четырех "россиян" на матч против Украины.

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