Босния и Герцеговина - Украина: онлайн-трансляция пресс-конференции Реброва
В четверг, 21 марта, состоится полуфинальный матч плей-офф квалификации чемпионата Европы 2024 года, в котором сойдутся сборные Боснии и Герцеговины и Украины.
За день до этого, 20 марта, состоится предматчевая пресс-конференция главного тренера "желто-синих" Сергея Реброва.
Наставник украинской сборной пообщается с прессой, где ответит на все поставленные вопросы о грядущем поединке, по итогам которого одна команда продолжит борьбу за путевку на турнир, а другая будет вынуждена ее прекратить.
Начало пресс-конференции запланировано на 18:00 по киевскому времени.
Онлайн-трансляция пресс-конференции главного тренера сборной Украины
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Напомним, что игра между Боснией и Герцеговиной и Украиной пройдет в городе Зеница на стадионе Билино Поле. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.
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