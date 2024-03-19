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Босния и Герцеговина - Украина: онлайн-трансляция пресс-конференции Реброва

Главный тренер украинской сборной пообщается с прессой накануне матча плей-офф отбора на Евро-2024.
Сегодня, 13:24
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

В четверг, 21 марта, состоится полуфинальный матч плей-офф квалификации чемпионата Европы 2024 года, в котором сойдутся сборные Боснии и Герцеговины и Украины.

За день до этого, 20 марта, состоится предматчевая пресс-конференция главного тренера "желто-синих" Сергея Реброва.

Наставник украинской сборной пообщается с прессой, где ответит на все поставленные вопросы о грядущем поединке, по итогам которого одна команда продолжит борьбу за путевку на турнир, а другая будет вынуждена ее прекратить.

Начало пресс-конференции запланировано на 18:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция пресс-конференции главного тренера сборной Украины

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Напомним, что игра между Боснией и Герцеговиной и Украиной пройдет в городе Зеница на стадионе Билино Поле. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

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