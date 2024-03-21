Цыганков - вне заявки на Боснию и Герцеговину

В рамках полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024 сборная Украины сыграет с Боснией и Герцеговиной.

Главный тренер Сергей Ребров определился с футболистами, которые смогут выйти на поле в этой игре. Сегодня "желто-голубые" точно будут вынуждены обходиться без лидера команды Виктора Цыганкова, участие которого было под вопросом из-за повреждения полученного еще в позапрошлом туре Ла Лиги.

Заявка сборной Украины на матч против Боснии и Герцеговины

Вратари: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Андрей Лунин

Защитники: Ефим Конопля, Богдан Михайличенко, Максим Таловеров, Илья Забарный, Валерий Бондарь, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Николай Матвиенко

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Георгий Судаков, Руслан Малиновский, Михаил Мудрик, Владимир Бражко, Александр Зинченко, Алексей Гуцуляк, Александр Зубков

Форварды: Роман Яремчук, Артем Довбик, Владислав Ванат

Отметим, что кроме Цыганкова вне заявки также оказались Александр Караваев, Денис Попов, Александр Пихаленок и Даниил Сикан.

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