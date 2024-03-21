Цыганков - вне заявки на Боснию и Герцеговину
В рамках полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024 сборная Украины сыграет с Боснией и Герцеговиной.
Главный тренер Сергей Ребров определился с футболистами, которые смогут выйти на поле в этой игре. Сегодня "желто-голубые" точно будут вынуждены обходиться без лидера команды Виктора Цыганкова, участие которого было под вопросом из-за повреждения полученного еще в позапрошлом туре Ла Лиги.
Заявка сборной Украины на матч против Боснии и Герцеговины
Вратари: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Андрей Лунин
Защитники: Ефим Конопля, Богдан Михайличенко, Максим Таловеров, Илья Забарный, Валерий Бондарь, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Николай Матвиенко
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Георгий Судаков, Руслан Малиновский, Михаил Мудрик, Владимир Бражко, Александр Зинченко, Алексей Гуцуляк, Александр Зубков
Форварды: Роман Яремчук, Артем Довбик, Владислав Ванат
Отметим, что кроме Цыганкова вне заявки также оказались Александр Караваев, Денис Попов, Александр Пихаленок и Даниил Сикан.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!