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Хавбек сборной Боснии и Герцеговины: Твердо верю в огромные шансы попасть на Евро

Денис Хусейнбашич поделился мыслями о сегодняшней встрече с Украиной.
Сегодня, 10:59
Деннис Хусейнбашич / Getty Images
Деннис Хусейнбашич / Getty Images

Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Денис Хусейнбашич высказался о матче полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024 против Украины.

По словам игрока, при поддержке болельщиков его команда может победить "желто-голубых".

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"Для нас было бы очень важно добиться такого успеха, и я твердо верю, что у нас есть огромные шансы попасть на Евро.

Украина - хорошая команда, но мы играем дома, и при поддержке наших болельщиков можем добиться успеха", - сказал Гусейнбашич.

Напомним, ранее стало известно, что с Боснией не сыграет Виктор Цыганков.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Босния и Герцеговина

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