Босния и Герцеговина - Украина: анонс, прогноз и ориентировочные составы команд

ISPORT рассказывает все, что надо знать о матче плей-офф отбора на чемпионат Европы 2024 года.

В рамках плей-офф отбора на Евро-2024 сборная Украины сыграет с Боснией Герцеговиной за возможность выйти в финал плей-офф, где победитель встретится с победителем пары Исландия - Израиль.

Матч состоится сегодня, 21 марта, на арене Билино Поле в боснийском городе Зеница в 21:45 по киевскому времени. Трансляция будет доступна на OTT-платформе MEGOGO и региональных каналах Общественного. Онлайн-трансляция будет на нашем сайте.

УАФ

Накануне игры для Украины главным вопросом является состояние здоровья Виктора Цыганкова. Вероятно, на сегодняшней пресс-конференции Сергей Ребров предоставит более свежую информацию о готовности вингера, но пока широкой общественности сейчас неизвестно, в каком состоянии находится Виктор.

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Несмотря на возможное отсутствие одного из лидеров, в стане сборной преобладает позитивная атмосфера и хорошие ожидания от завтрашней встречи. В частности, другой ключевой игрок главной команды Георгий Судаков заверил, что он и его партнеры будут готовы на 100%.

В Боснии и Герцеговины все футболисты здоровы и боевито настроены на поединок. Среди них Эрмедин Демирович, который по его же словам, каждый день говорит об игре с Украиной с родными.

О встрече с "желто-голубыми" высказался и тренер балканского коллектива Саво Милошевич, которому показалось, что его команду серьезно недооценивают.

Прогноз на матч Босния и Герцеговина - Украина

Слова Милошевича можно понять, потому что, по крайней мере, по мнению букмекеров, фаворитом точно является Украина. Победу подопечных Сергея Реброва оценивают в значительно меньший коэффициент чем триумф хозяев

Победа Боснии в основное время - 3.90

Ничья в основное время - 3.50

Победа Украины в основное время - 2.05

Проход Боснии - 2.82

Проход Украины 1.49

Интересно, также то, что букмекеры ожидают забитые мячи от обеих команд. На это коэффициент - 1.82, на то, что по крайней мере одна из команд не сможет отличиться коэффиент - 1.99.

Что же касается прогноза от нашей редакции, то мы тоже поверим в своих, и скажем, что Украине удастся одержать достаточно уверенную победу

Прогноз ISPORT: Победа Украины - 0:2

УАФ

Ориентировочные составы на матч Босния и Герцеговина - Украина

Босния и Герцеговина: Пирич - Газибегович, Ахмедходжич, Гаджикадунич, Колашинац - Цимирот, Крунич, Хусейнбашич - Табакович, Джеко, Демирович

Украина: Трубин - Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Сидорчук, Зинченко, Судаков - Зубков, Довбик, Мудрик.

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