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"Будем готовы на сто процентов": Судаков - о матче против Боснии и Герцеговины

Полузащитник рассказал о подготовке сборной Украины к плей-офф квалификации Евро-2024.
Сегодня, 13:48
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков оценил готовность команды к предстоящему полуфинальному матчу плей-офф квалификации Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.

"У меня остались хорошие впечатления от тренировки. Была двусторонняя игра - отработали то, что планировали. Это уже финишная подготовка к матчу с Боснией, и у нас все получается. Стопроцентно отталкиваемся от модели игры, и есть понимание, что делать на поле".

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"Любой из игроков, кто присоединяется к работе, все знает, поэтому нет никаких вопросов и проблем. Готовы ли мы на данном этапе? У нас впереди еще несколько тренировок, поэтому на сто процентов будем готовы 21 марта. Надеюсь, что у меня в официальном поединке будет возможность забить такой же мяч, как в двусторонке", - цитирует Судакова пресс-служба УАФ.

Напомним, что матч плей-офф отбора Евро-2024 Босния и Герцеговина - Украина будет сыгран в четверг, 21 марта, на стадионе Билино Поле в Зенице. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Ранее форвард сборной Боснии и Герцеговины поделился ожиданиями от игры против Украины.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины сборная Боснии и Герцеговины Георгий Судаков

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