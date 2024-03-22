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Футбол

"Не знаю, что произошло": Центрбек Боснии и Герцеговины прокомментировал поражение от Украины

Анел Ахмедходжич считает, что его команда почти до последних минут контролировала игру.
Сегодня, 11:28
Анел Ахмедходжич / Getty Images
Анел Ахмедходжич / Getty Images

Защитник сборной Боснии и Герцеговины Анел Ахмедходжич поделился мыслями об игре со сборной Украины.

По словам футболиста, до 80-й минуты его партнеры были лучшими на поле, а что произошло потом он не может объяснить.

"Мы хорошо придерживались плана тренера. Все было хорошо до 80 минуты, и я не знаю, что произошло. Я даже не видел, что произошло", - цитирует слова боснийца пресс-служба УЕФА.

Напомним, на нашем сайте доступен видеообзор матча Босния и Герцеговина - Украина.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Босния и Герцеговина Анел Ахмедходжич

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