"Не знаю, что произошло": Центрбек Боснии и Герцеговины прокомментировал поражение от Украины
Анел Ахмедходжич считает, что его команда почти до последних минут контролировала игру.
Защитник сборной Боснии и Герцеговины Анел Ахмедходжич поделился мыслями об игре со сборной Украины.
По словам футболиста, до 80-й минуты его партнеры были лучшими на поле, а что произошло потом он не может объяснить.
"Мы хорошо придерживались плана тренера. Все было хорошо до 80 минуты, и я не знаю, что произошло. Я даже не видел, что произошло", - цитирует слова боснийца пресс-служба УЕФА.
Напомним, на нашем сайте доступен видеообзор матча Босния и Герцеговина - Украина.
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