"Мы едем побеждать": Нападающий сборной Исландии поделился ожиданиями от игры с Украиной

Форвард сборной Исландии Андри Лукас Гудйонсен высказался о грядущем поединке против Украины.

По словам 22-летнего футболиста, он считает, что матч будет тяжелым, но его команда едет за победой.

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"Мы вышли в финал отбора на Евро! Это просто сумасшествие. Матч с Украиной будет тяжелым, но мы едем побеждать.

С Израилем было тяжело, много разных событий, но мы хорошо себя показали, особенно на стандартах. Остался последний матч, нужно выигрывать, чтобы поехать на Евро", - приводит слова нападающего один из исландских порталов.

Отметим, что Андри Лукас является сыном легендарного исландского игрока Эйдура Гудйонсена, который поиграл за Барселону и Челси.

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