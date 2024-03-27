iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Король камбеков? Украина при Реброве четырежды выиграла, проигрывая по ходу матча

Это 40% всех игр, проведенных под руководством легенды украинского футбола.
Сегодня, 01:06
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

Сборная Украины выступит на чемпионате Европы 2024 года после того, как она обыграла сборную Исландии (2:1) в финале плей-офф квалификации.

В середине первого тайма исландцы вышли вперед, но после перерыва "желто-синие" сумели не только отыграться, но и завоевать полевую победу.

Стоит отметить, что это уже четвертый случай, когда Украина под руководством Сергея Реброва организовала камбек с последующей победой.

Ребров возглавил украинскую сборную в 2023 году и с того момента команда провела десять матчей. Это значит, что 40% всех игр Украина завершила волевой победой.

Читай также: Ребров: Очень важная победа, ребята сделали праздник для всей Украины

Ранее украинцы повторили этот успех в матчах отбора на ЧЕ-2024 против Северной Македонии (3:2), Мальты (3:1) и Боснии и Герцеговины (2:1).

Примечательно, что до назначения Реброва сборная Украины добывала волевую победу пять раз.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми участниками будущего чемпионата Европы 2024 года, который этим летом пройдет на футбольных полях Германии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Сборная Украины Сергей Ребров

Статьи по теме

Ребров - о матче с Исландией: Игроки были недовольны своей игрой в первом тайме Ребров - о матче с Исландией: Игроки были недовольны своей игрой в первом тайме
Шевченко в раздевалке поздравил сборную Украины с выходом на Евро-2024 Шевченко в раздевалке поздравил сборную Украины с выходом на Евро-2024
Зинченко: Эмоции очень похожи на те, что были после игры со Швецией на Евро-2020 Зинченко: Эмоции очень похожи на те, что были после игры со Швецией на Евро-2020
Ребров: Мы все понимаем, насколько выход на Евро-2024 является важным Ребров: Мы все понимаем, насколько выход на Евро-2024 является важным
Помочь журналистам

Видео

Лучшие моменты и обзор Гран-при Австралии
Лучшие моменты и обзор Гран-при Австралии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: решающий матч с Исландией за Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа01:59
Ребров - о матче с Исландией: Игроки были недовольны своей игрой в первом тайме
Европа01:34
"Это наш Миша": Челси поздравил Мудрика с выходом на Евро-2024 и победным голом
Европа01:20
Шевченко в раздевалке поздравил сборную Украины с выходом на Евро-2024
Евро-202401:06
Король камбеков? Украина при Реброве четырежды выиграла, проигрывая по ходу матча
Евро-202400:59
Шевченко: С нетерпением ждем старта чемпионата в Германии
Евро-202400:58
Зинченко: Эмоции очень похожи на те, что были после игры со Швецией на Евро-2020
Евро-202400:42
Ребров: Мы все понимаем, насколько выход на Евро-2024 является важным
Евро-202400:38
Ребров: Очень важная победа, ребята сделали праздник для всей Украины
Евро-202400:36
Цыганков: Не застал радость в раздевалке
Евро-202400:31
Евро-2024: определились все 24 команды, которые сыграют в Германии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK