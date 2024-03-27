Король камбеков? Украина при Реброве четырежды выиграла, проигрывая по ходу матча

Это 40% всех игр, проведенных под руководством легенды украинского футбола.

Сборная Украины выступит на чемпионате Европы 2024 года после того, как она обыграла сборную Исландии (2:1) в финале плей-офф квалификации.

В середине первого тайма исландцы вышли вперед, но после перерыва "желто-синие" сумели не только отыграться, но и завоевать полевую победу.

Стоит отметить, что это уже четвертый случай, когда Украина под руководством Сергея Реброва организовала камбек с последующей победой.

Ребров возглавил украинскую сборную в 2023 году и с того момента команда провела десять матчей. Это значит, что 40% всех игр Украина завершила волевой победой.

Читай также: Ребров: Очень важная победа, ребята сделали праздник для всей Украины

Ранее украинцы повторили этот успех в матчах отбора на ЧЕ-2024 против Северной Македонии (3:2), Мальты (3:1) и Боснии и Герцеговины (2:1).

Примечательно, что до назначения Реброва сборная Украины добывала волевую победу пять раз.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми участниками будущего чемпионата Европы 2024 года, который этим летом пройдет на футбольных полях Германии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!