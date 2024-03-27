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Гол в ворота Украины: претендент на лучший в плей-офф

Одноклубник Малиновского отметился двумя шедеврами.
Сегодня, 08:45
Альберт Гудмундссон / Getty Images
Альберт Гудмундссон / Getty Images

Национальная сборная Украины прошла в финальную часть Евро-2024 после побед над Боснией и Герцеговиной и над Исландией.

К сожалению, УЕФА не включила ни один из наших четырех голов в этих матчах в когорту лучших в плей-офф, но среди четверки претендентов есть гол в ворота Андрея Лунина в исполнении Альберта Гудмундсона.

Также в списке претендентов есть еще один гол исландского нападающего, в ворота Израиля в полуфинале (его первый гол в матче на 39-й минуте).

Среди других претендентов поляк Якуб Пйотровски - автор третьего гола в матче против Эстонии.

Также на награду претендует крутой розыгрыш штрафного от Уэльса, который завершился голом в исполнении Нико Уильямса.

Напомним, Украина, Польша и Грузия вышли в финальный турнир Евро-2024.

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