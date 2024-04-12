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Евро-2024 под угрозой? Германия боится, что турнир станет целью террористов

Поводом для опасений стали новые публикации ИГИЛ в своем пропагандистском журнале.
Сегодня, 16:23
Кубок чемпионата Европы с маскотом / Getty Images
Кубок чемпионата Европы с маскотом / Getty Images

Представители государственной безопасности Германии полагают, что террористическая организация Исламское государство намерено устроить теракт во время будущего чемпионата Европы 2024 года, сообщает Daily Mail.

Опасения немцев усилились после того как в пропагандистском журнале террористов была опубликована новая угроза.

Новый выпуск "Голоса Хорасана" содержит призыв к террористическим атакам, которые, по мнению государственных чиновников Германии, направлены против турнира УЕФА.

В выпуске представлено несколько иллюстраций, в том числе изображение террориста со взрывчаткой в немецком поезде с подписью "Последний звонок перед выходом". Сверху можно заметить надпись: "Добро пожаловать в Европу".

Источник: Daily Mail

На другой картинке изображен дрон, пролетающий над Сантьяго Бернабеу, и подпись: "Если они притесняют и угнетают вас на земле, ударьте их с неба".

"Если враги религии Аллаха преградили путь хиджры, они не могут преградить путь борьбы", — говорится в сопроводительном тексте.

Хиджра может относиться к процессу переезда или эмиграции и относится к путешествию Пророка Мухаммеда из Мекки в Медину в 622 году нашей эры.

Источник: Daily Mail

Немецкие государственные чиновники полагают, что группировка ИГИЛ имеет организованную сеть, насчитывающую более 100 агентов в Западной Европе, из них 50 — в одной только Германии.

Напомним, что на этой неделе террористическая группа выступила с угрозой стадионам, на которых проводились четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов.

Все встречи прошли без происшествий, но французские власти приняли решение задействовать элитную контртеррористическую бригаду BRI во время поединка ПСЖ и Барселоны (2:3).

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