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Элитное антитеррористическое подразделение будет охранять стадион во время матча ПСЖ - Барселона

Франция отреагировала на угрозы всем известной террористической организации.
Сегодня, 16:33
BRI / Getty Images
BRI / Getty Images

Недавно террористическая организация Исламское государство (ИГИЛ) опубликовала заявление, в котором анонсировала теракты на матчах 1/4 финала Лиги чемпионов.

Несмотря на то, что первые матчи данной стадии турнира прошли без происшествий, Франция решила перестраховаться.

Как сообщает Daily Mail, во время матча между ПСЖ и Барселоной в Париже на стадионе Парке де Пренс будет задействовано элитное антитеррористическое подразделение BRI (Бригада расследований и вмешательства).

Источник: Getty Images

BRI было создано в 1960-х годах и специализируется на рассмотрении серьезных уголовных дел, таких как вооруженные грабежи и похищения людей. Оно также ранее участвовало в разрешении кризисов с заложниками.

В настоящее время существуют два национальных BRI, парижское подразделение и несколько региональных сил, которые работают независимо друг от друга.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

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Решение усилить безопасность было принято во время напряженной встречи, во время которой власти обсуждали угрозу, исходящую от ИГИЛ, и вносили соответствующие коррективы в свой план безопасности.

На встрече присутствовали министр внутренних дел Жеральд Дарманен, представители служб внутренней разведки, начальники парижской полиции и генеральный директор Национальной полиции.

Источник в полиции подтвердил, что вокруг стадиона будет действовать увеличенное количество патрулей и дополнительные ресурсы, такие как дроны.

ПСЖ также решил увеличить количество стюардов: клуб планирует использовать около 1500 человек, а не 1000–1200, которые обычно присутствуют на поединках Лиги чемпионов.

При этом парижский клуб попросил болельщиков заранее прибыть на стадион, чтобы обеспечить возможность проверки безопасности до того, как они смогут занять свои места на трибунах.

Матч между ПСЖ и Барселоной состоится в среду, 10 апреля. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с прогнозом на данный предстоящий поединок 1/4 финала Лиги чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона ПСЖ

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