iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Сборная Хорватии провела необычную подготовку к Евро-2024

Подопечные Далича отправились в Ватикан.
Сегодня, 17:35
Сборная Хорватии / HNS
Сборная Хорватии / HNS

Сборная Хорватии совершила интересную поездку накануне Евро-2024.

Напомним, что Евро стартует уже 14 июня, и сейчас все национальные сборные ведут усиленную подготовку.

Команда Златко Далича в понедельник обыграла Северную Македонию, а после отправилась в Ватикан.

Футболисты национальной сборной побывали на экскурсии в соборе святого Петра, а также встретились с папой Римским.

Напомним, Хорватия сыграет в группе с Испанией, Албанией и Италией, а с расписанием всех матчей вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

"Никогда не говорите": Оскар Де Ла Хойя трогательно поддержал Уайлдера, дав ему важный совет "Никогда не говорите": Оскар Де Ла Хойя трогательно поддержал Уайлдера, дав ему важный совет
Динамо анонсировало подписание еще одного новичка Динамо анонсировало подписание еще одного новичка
Ролан Гаррос (WTA): Паолини выбила Рыбалкину, Соболенко вылетела Ролан Гаррос (WTA): Паолини выбила Рыбалкину, Соболенко вылетела
"Желательно в финале": Лунин рассказал, что хотел бы встретиться на Евро с партнером по Реалу "Желательно в финале": Лунин рассказал, что хотел бы встретиться на Евро с партнером по Реалу
Помочь журналистам

Видео

Германия - Украина 0:0 обзор товарищеского матча
Германия - Украина 0:0 обзор товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: с Германией разошлись миром
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Винисиус догнал Беллингема
просмотров

Последние новости

Бокс20:43
"Никогда не говорите": Оскар Де Ла Хойя трогательно поддержал Уайлдера, дав ему важный совет
Европа20:33
Динамо анонсировало подписание еще одного новичка
Теннис20:18
Ролан Гаррос (WTA): Паолини выбила Рыбалкину, Соболенко вылетела
Европа20:01
"Желательно в финале": Лунин рассказал, что хотел бы встретиться на Евро с партнером по Реалу
Бокс19:56
"Ужасно наблюдать": известный тренер дал совет Уайлдеру
Европа19:34
Платини жестко раскритиковал действующих руководителей УЕФА и ФИФА
Европа19:26
Челси не отпустит Мудрика на Олимпиаду - Daily Mail
Европа18:59
"К сожалению, это произошло": Вингер Баварии прокомментировал назначение Компани на пост тренера
Европа18:59
"Я помню свой первый сезон": Ребров оценил сезон Мудрика в Челси
Теннис18:34
Ролан Гаррос (ATP): Зверев сыграет с Де Минором, Джокович снялся
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK