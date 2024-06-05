Сборная Хорватии провела необычную подготовку к Евро-2024

Сборная Хорватии совершила интересную поездку накануне Евро-2024.

Напомним, что Евро стартует уже 14 июня, и сейчас все национальные сборные ведут усиленную подготовку.

Команда Златко Далича в понедельник обыграла Северную Македонию, а после отправилась в Ватикан.

Футболисты национальной сборной побывали на экскурсии в соборе святого Петра, а также встретились с папой Римским.

Напомним, Хорватия сыграет в группе с Испанией, Албанией и Италией, а с расписанием всех матчей вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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