Сборная Хорватии провела необычную подготовку к Евро-2024
Подопечные Далича отправились в Ватикан.
Сборная Хорватии совершила интересную поездку накануне Евро-2024.
Напомним, что Евро стартует уже 14 июня, и сейчас все национальные сборные ведут усиленную подготовку.
Команда Златко Далича в понедельник обыграла Северную Македонию, а после отправилась в Ватикан.
Футболисты национальной сборной побывали на экскурсии в соборе святого Петра, а также встретились с папой Римским.
#Croatia squad at the Vatican after meeting the @Pontifex! 🇭🇷🇻🇦#Vatreni❤️🔥 pic.twitter.com/X3PJTl4YSe— HNS (@HNS_CFF) June 5, 2024
Напомним, Хорватия сыграет в группе с Испанией, Албанией и Италией, а с расписанием всех матчей вы можете ознакомиться на нашем сайте.
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