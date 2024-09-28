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ЛНЗ - Черноморец 1:1: обзор матча и результат игры 28.09.2024

Команда Андреса Карраско упустила победу и возможность выйти на четвертое место таблицы УПЛ.
Сегодня, 17:34
ЛНЗ - Черноморец / УПЛ
ЛНЗ - Черноморец / УПЛ

В субботу, 28 сентября, в Черкассах прошел матч восьмого тура Украинской Премьер-лиги, в котором местный ЛНЗ принимал Черноморец.

В целом игра не была выдающейся, команды создали не так много опасных моментов, как хотелось бы фанатам. Но до голов дело все-таки дошло.

Правда, ждать пришлось прилично: первое взятие ворот состоялось в конце первого тайма. Новичок ЛНЗ Фрэнсис Момо первым оказался на добивании и отправил мяч в сетку ворот гостей.

После перерыва ситуация не сильно изменилась, но это все равно не помешало одесситам отыграться. За восемь минут до конца основного времени Денис Янаков своим результативным ударом принес команде Александра Бабича ничейный результат.

По итогам встречи ЛНЗ остался на пятом месте, набрав уже 12 очков, а вот Черноморец с 7-ю баллами поднялся на 11-ю строчку, обогнав Левый Берег, которому еще предстоит провести свой матч 8-го тура.

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Статистика матча ЛНЗ - Черноморец восьмого тура УПЛ

ЛНЗ - Черноморец 1:1
Голы: Момо, 42 - Янаков, 82.

Владение мячом: 59% - 41%
Удары: 9 - 6
Удары в створ: 3 - 5
Фолы: 13 - 8

ЛНЗ: Кучеренко - Путря, Салиху, Муравский, Пасич - Бойко, Ноникашвили, Топалов (Авагимян, 67), Яшари, Олейник (Наумец, 67) - Момо (Халайла, 76).

Черноморец: Аниагбосо - Бутко, Удод, Скиба, Гомес (Кисиль, 59) - Билошевский, Джарджу (Янаков, 59), Попов (Калин, 80), Лацабидзе (Ермаков, 46), Габелок (Пшеничнюк, 74) - Хобленко.

Предупреждения: Олейник, Халайла, Путря - Джарджу, Хобленко.

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