Гендиректор клуба АПЛ покинет свою должность из-за тяжелой болезни

Генеральный директор Ньюкасла Даррен Илз объявил об уходе со своего поста по неприятной причине.

Функционер опубликовал официальное заявление, в котором сообщил, что вынужден приостановить свою деятельность из-за борьбы с раком крови.

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"Быть генеральным директором «Ньюкасла» - это чрезвычайная привилегия, и я невероятно горжусь тем, что являюсь частью захватывающего путешествия клуба.

Однако для меня стало очевидным, что сейчас самое время принять это решение, чтобы я мог расставить приоритеты между своим здоровьем и своей семьей".

Даррен поблагодарил за работу весь персонал, владельцев и игроков клуба и поблагодарил болельщиков за поддержку.

"В краткосрочной перспективе клуб будет работать в обычном режиме, и я полностью буду выполнять свои обязанности в этот период, который позволит руководству тщательно оценить и назначить моего преемника.

Я хочу выразить искреннюю благодарность болельщикам, владельцам, игрокам и персоналу клуба. Я горжусь тем, чего мы совместно достигли, и с нетерпением жду того, что ждет всех нас впереди, поскольку клуб строит свое будущее в направлении стабильного успеха", - сказал Илз.

Отметим, что у 52-летнего англичанина диагностировали хроническую форму болезни. Он был на посту гендиректора «сорок» с 2022 года.

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