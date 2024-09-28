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Удинезе - Интер 2:3: обзор матча и результат игры 28.09.2024

Аргентинец оформил дубль, а миланская команда прервала трехматчевую безвыигрышную серию.
Сегодня, 17:59
Интер обыграл Удинезе / Getty Images
Интер обыграл Удинезе / Getty Images

В субботу, 28 сентября, Удинезе принимал на своем поле миланский Интер в рамках шестого тура итальянской Серии А.

После двух ничьих в чемпионате с Монцой и Лиге чемпионов с Манчестер Сити, а также поражения на минувших выходных в дерби с Миланом "нерадзурри" сумели одержать победу, обыграв фриульцев со счетом 3:2.

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Интер уже на первой минуте повел в матче усилиями Давиде Фраттези, а Удинезе сумел выровнять положение после удара Кристиана Кабаселе на 35-й минуте. Тем не менее гости ушли в раздевалку с минимальным преимуществом благодаря первому в сезоне результативному удару лучшего бомбардира прошлой кампании Лаутаро Мартинеса. Сразу после перерыва аргентинец оформил дубль, а хозяева поля сумели ответить лишь забитым мячом Лоренцо Лукки ближе к концу матча.

Источник: Getty Images

На данный момент Интер с 11 очками занимает третье место в турнирной таблице Серии А, уступая Торино и Милану по дополнительным показателям. Удинезе с десятью баллами расположился на пятой позиции.

Статистика матча Удинезе - Интер шестого тура чемпионата Италии

Удинезе - Интер 2:3

Голы: Кабаселе, 35, Лукка, 83 - Фраттези, 1, Мартинес, 45+3, 47

Ожидаемые голы (xG): 0.88 - 2.89
Владение мячом: 38% - 62%
Удары: 8 - 15
Удары в створ: 3 - 7
Угловые: 7 - 3
Фолы: 13 - 6

Удинезе: Окойе - Кабаселе, Бийол, Туре - Эхизибуе, Ловрич (Эккеленкамп, 58), Карлстрем (Атта, 74), Саррага, Земура - Товен (Бреннер, 74), Дэвис (Лукка, 59)

Интер: Зоммер - Биссек, Ачерби, Бастони (де Врей, 75) - Дармиан, Фраттези, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко (Аугусто, 64) - Мартинес, Тюрам (Тареми, 75)

Предупреждение: Карлстрем.

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