Моуринью назвал своих фаворитов Евро-2024
Португальский специалист решил не удивлять.
Новый тренер турецкого Фенербахче Жозе Моуринью поделился своими фаворитами будущего Евро-2024.
По словам Жозе, Италия не сможет защитить свой титул, потому что у них недостаточно талантливое поколение. Зато «особенный» выделил других 5 сборных, которые будут бороться за титул.
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"Наверное, практически все думают так же как и я. Португалия, Англия, Франция, затем Германия и Испания.
Италия? Не думаю. Это не очень талантливое поколение. Не думаю, что они снова выиграют", - сказал Моуринью в интервью изданию O Jogo
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