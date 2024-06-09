Моуринью назвал своих фаворитов Евро-2024

Новый тренер турецкого Фенербахче Жозе Моуринью поделился своими фаворитами будущего Евро-2024.

По словам Жозе, Италия не сможет защитить свой титул, потому что у них недостаточно талантливое поколение. Зато «особенный» выделил других 5 сборных, которые будут бороться за титул.

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"Наверное, практически все думают так же как и я. Португалия, Англия, Франция, затем Германия и Испания.

Италия? Не думаю. Это не очень талантливое поколение. Не думаю, что они снова выиграют", - сказал Моуринью в интервью изданию O Jogo

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