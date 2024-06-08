Магуайр, Сикан, Голанд и...Месси: звезды, которые не сыграют на Евро-2024

ISPORT возражает против футболистов, которые по каким-либо причинам не представляют свою страну на Чемпионате Европы.

Уже на следующей неделе начнется Евро-2024, на котором определится сборная, которая в ближайшие 4 года будет носить звание сильнейшей в Европе.

На этом турнире найдутся как футболисты, которые вовсю заявят о себе, так и те, для которых он станет последним в футболке национальной сборной. Но будут и те, кто не сможет представить свою страну на континентальном первенстве с тех или иных причин.

Именно о последней категории ISPORT решил рассказать в этой статье.

Травмированные

Гарри Магуайр (Англия)

Защитник МЮ восстанавливался после травмы, и казалось, что он поедет на Евро-2024, но в последний момент врачи дали понять, что центрбек вернется слишком поздно.

Источник: Getty Images

Люка Эрнандес (Франция)

В полуфинале Лиги чемпионов против Боруссии защитник ПСЖ получил серьезную травму колена и не смог не только помочь команде выйти в финал, но и теперь не сможет вместе с братом поехать на Евро.

Давид Алаба (Австрия)

Центрбек без сомнения был бы главной звездой своей команды, но травма, полученная еще в начале прошлого сезона, не даст ему принять участие в турнире.

Свен Ботман, Мартен де Рун (оба - Нидерланды)

То, что не удастся рассчитывать на Ботмана, Куману было известно давно, ведь защитник травмировался еще зимой, а вот де Рун получил досадную травму перед самым началом сборов.

Источник: Getty Images

Франческо Ачерби, Джорджо Скальвини (оба - Италия)

Два центральных защитника добавили Роберто Манчини головной боли своими травмами, которые, как и в случае с де Руном, были получены уже в конце клубного сезона.

Гави (Испания)

Полузащитник Барселоны получил очень тяжелую травму в матче отбора к Евро. Вернуться к игре он сможет лишь перед началом следующего сезона.

Серж Гнабри (Германия)

Надежды футболиста Баварии поехать на Чемпионат Европы разбились из-за повреждения задней поверхности бедра, полученного в ответном матче с Реалом.

Не вызваны

Джек Грилиш, Маркус Рэшфорд, Джеймс Мэддисон, Джордан Хендерсон, Бен Уайт, Рахим Стерлинг (все - Англия)

У англичан очень мощное поколение игроков, поэтому неизбежно, что кто-то не попадет в окончательную заявку. Многие ребята даже в предварительный состав не попали (Рэшфорд, Уайт, Стерлинг, Хендерсон), других тренерский штаб отсеял.

Источник: Getty Images

Дмитрий Ризник, Данило Сикан, Виталий Буяльский, Александр Караваев (все – Украина)

Причины невызова этих футболистов несколько отличаются друг от друга. Ризник и Сикан проиграли конкуренцию на позициях, которые, возможно, лучше всего укомплектованы в составе Сергея Реброва. Буяльский, несмотря на отличную игру за Динамо, давно не вызывается в сборную, а Караваев стал глубоким резервистом в столичном клубе, поэтому оказался ненужным и в национальной команде, несмотря на свой опыт.

Джошуа Зиркзее, Иан Маатсен (оба - Нидерланды)

Форвард Болоньи провел прорывной для себя сезон и привлек внимание грандов, но не Рональда Кумана, который не вызвал его на континентальный форум. Для Иана Маатсена успешной была лишь вторая половина кампании, но была настолько яркой, что многих удивил невызов защитника на Евро-2024. Однако затем Маатсен еще более ярко ошибся в финале Лиги чемпионов, и о его успехах все очень быстро забыли.

Матс Хуммельс (Германия)

Защитник Боруссии Дортмунд стал чуть ли не главной причиной выхода шмелей в финал Лиги чемпионов, но Юлиан Нагельсманн сделал ставку на более молодых исполнителей, таких как Джонатан Та и Вальдемар Антон.

Кристофер Нкунку (Франция)

Форвард Челси провел ужасный сезон в контексте травм, но ближе к концу кампании все же залечил болячки. Тем не менее этого не хватило, чтобы быть вызванным в очень сильную сборную Франции, хотя Дидье Дешам подтвердил, что если бы физическая форма нападающего была лучше, он мог бы быть вызван.

Источник: Getty Images

Рис Джеймс (Англия)

Нечто похожее можно сказать и об одноклубнике Нкунку, только Джеймс еще и умудрился получить красную карточку в одном из последних туров, что явно повлияло на впечатление от его игры. Конкуренция на позиции правого защитника у Гарета Саутгейта настолько велика, что ему приходится ставить игроков на другие позиции.

Не вышли на Евро

Эрлинг Холанд и Мартин Эдегор (оба – Норвегия)

Национальная сборная Норвегии не лучшим образом провела квалификацию и еще до последнего тура потеряла шансы на выход на Евро-2024. Поэтому мы не сможем увидеть двух звездных представителей этой страны на континентальном первенстве.

Эван Фергюсон (Ирландия)

Ирландия провалила отбор, лишь переиграв дважды самую слабую команду своей группы – Гибралтар. Этого, конечно, не хватило, чтобы попасть на турнир, но карьера Фергюсона только начинается, поэтому, скорее всего, как и Холанд с Эдегором, в будущем ему удастся сыграть на Евро.

Деян Кулушевски и Александер Исак (Швеция)

Неудача скандинавской сборной удивляет, пожалуй, больше всего. Исак и Кулушевски не единственные звезды этого коллектива, но самые яркие игроки, которые, однако, в квалификации выглядели вялыми и не помогли национальной команде занять нужное место в группе с Австрией и Бельгией.

Источник: Getty Images

Лукас Градецки (Финляндия)

Финский голкипер провел феноменальный, как и весь Байер, сезон на клубном уровне, но закрепить этот успех на уровне сборных не сможет, так как Финляндия на Чемпионате Европы не сыграет.

Конор Брэдли (Северная Ирландия) и Костас Цимикас (Греция)

Не сыграют на континентальном первенстве и запасные крайние защитники Ливерпуля. Их сборные оказались слишком слабыми, чтобы сыграть на турнире.

Не европейцы

Лео Месси, Вини Джуниор, Мохамед Салах, Дарвин Нуньес и многие другие

Конечно, это более шутливая категория, но иногда очень жаль, что на чемпионате Европы нельзя увидеть некоторых самых звездных футболистов мира.

Другие причины

Поль Погба (Франция)

Вряд ли Погба бы вызвали, даже если бы он был доступен, но все же он сам лишил себя этой возможности, приняв допинг и получив отстранение от футбола на 4 года.

Сандро Тонали (Италия)

А вот хавбека скуадры адзурры стоило бы ожидать на Евро, если бы не его игровая зависимость. Бан Тонали закончится в начале следующего сезона, поэтому коллектив Роберто Манчини не сможет на него рассчитывать.

Тибо Куртуа (Бельгия)

Бельгийский голкипер мог попасть в другую категорию, но восстановился от травмы и даже успел сыграть несколько матчей за Реал, в том числе в финале Лиги чемпионов, но в состав национальной сборной не был вызван из-за натянутых отношений с тренером Бельгии Доменико Тедеско.

Источник: Getty Images

На ISPORT доступен календарь всех матчей чемпионата Европы 2024 года.

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