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Звезда Аль-Хиляля подрабатывает в Uber

Неймар оказался за рулем такси.
Сегодня, 12:22
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Звезда Аль-Хиляля Неймар был замечен за рулем такси.

Соответствующее видео появилось в Инстаграме. Пользователь под ником jacksettleman рассказал, что вызвал Uber, за рулем которого сидел Неймар.

На данный момент неизвестно, реальное ли видео или постановочное. А может быть бразилец стал частью какой-то рекламной акции.

Кстати, можно отметить, что судя по интерьеру авто, бразилец ведет знаменитый Tesla Cybertruck.

Ранее также сообщалось, что вратарь сборной Сербии устроил драку в мюнхенском баре.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар

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