Звезда Аль-Хиляля подрабатывает в Uber

Звезда Аль-Хиляля Неймар был замечен за рулем такси.

Соответствующее видео появилось в Инстаграме. Пользователь под ником jacksettleman рассказал, что вызвал Uber, за рулем которого сидел Неймар.

На данный момент неизвестно, реальное ли видео или постановочное. А может быть бразилец стал частью какой-то рекламной акции.

Кстати, можно отметить, что судя по интерьеру авто, бразилец ведет знаменитый Tesla Cybertruck.

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