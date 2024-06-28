Стало известно, почему Барселона назначила Флика вместо Хави

В СМИ попала информация, которая объясняет, почему Барселона решила сменить тренера. Об этом сообщает The Athletic.

Каталонцы назначили Ханси Флика вместо Хави, потому что руководство считает, что он лучше раскроет потенциал текущего состава.

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Это решение также показывает, что клуб не планирует активно участвовать в летних трансферах.

Напомним, минувший сезон Барселона под руководством Хави завершила на втором месте, отстав от Реала на 10 очков.

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