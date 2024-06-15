Флик оценил состав Барселоны и опредилил позиции, которые надо усилить
Руководство Барселоны довольн, что новый тренер Ханс-Дитер Флик готов работать с текущим составом команды. Немецкий специалист посетил "сине-гранатовых" и встретился с сотрудниками клуба.
По информации Relevo, представители Барселоны положительно оценили его, отметив его тактичность и внимание к деталям.
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Флик планирует сохранить основной состав, хотя рассчитывает на двух-трех новых игроков для усиления. Он уже выразил удовлетворение качеством команды президенту Жоану Лапорте и спортивному руководству.
Отметим, руководство клуба радует, что тренер придерживается такого подхода в условиях финансовых трудностей.
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