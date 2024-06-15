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Флик оценил состав Барселоны и опредилил позиции, которые надо усилить

Руководство клуба довольно ожиданиями наставника касаемо трансферов.
Сегодня, 10:24
Флик и Деку / Getty Images
Флик и Деку / Getty Images

Руководство Барселоны довольн, что новый тренер Ханс-Дитер Флик готов работать с текущим составом команды. Немецкий специалист посетил "сине-гранатовых" и встретился с сотрудниками клуба. 

По информации Relevo, представители Барселоны положительно оценили его, отметив его тактичность и внимание к деталям.

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Флик планирует сохранить основной состав, хотя рассчитывает на двух-трех новых игроков для усиления. Он уже выразил удовлетворение качеством команды президенту Жоану Лапорте и спортивному руководству.

Отметим, руководство клуба радует, что тренер придерживается такого подхода в условиях финансовых трудностей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Ханс-Дитер Флик

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