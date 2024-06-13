Деку выступает против ухода одного из лидеров Барселоны

Португалец не будет просить Рафинью о смене клуба.

Спортивный директор Барселоны Деку против продажи Рафиньи. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Саудовский клуб предложил за вингера более 100 млн евро, но он отклонил это предложение, несмотря на более высокую зарплату.

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Деку не хочет продавать Рафинью, так как игрок не собирается уходить из Барселоны. Однако при новом тренере Хансе-Дитере Флике Рафинья, вероятно, не будет основным игроком и может быть продан.

Окончательное решение ожидается в начале июля, так как клубу нужно время для подписания нового вингера.

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