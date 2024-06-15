Защитник Румынии: Мы должны вдвоем, втроем прессинговать украинцев, чтобы не давать им шансов

Защитник сборной Румынии Никушор Банку поделился ожиданиями от противостояния со сборной Украины на Евро-2024.

По словам футболиста, в матче против коллектива Сергея Реброва стоит ожидать совсем других румын по сравнению с товарищескими матчами.

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"Украина - очень сильная команда, у нее есть очень ценные игроки, которые выступают в очень сильных чемпионатах. Мы должны продолжать быть семьей, которой мы были в предыдущем матче, иметь настрой, агрессивность и всегда играть друг за друга, чтобы показать уровень.

Вы точно увидите другую сборную в матче с Украиной, если сравнивать с товарищескими матчами. Мы должны играть вдвоем, втроем против игроков соперника, быть лучше организованными в фазе обороны, чтобы не дать создавать им шансы, чтобы опередить нас в счете.

Мы сконцентрированы на их нападении, мы еще не анализировали, как они защищаются. Мы чувствуем, что должны отдать все для наших болельщиков. У нас было более 4000 человек на тренировке. Я горжусь и надеюсь, что мы принесем им новую радость.

Тренер однозначно хочет выйти из группы - это цель команды. Надо играть и за сборную, и за нас, и за Румынию", - сказал Банку.

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