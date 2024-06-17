Сборная Украины пропустила первый гол на Евро-2024
Не обошлось без грубой ошибки.
В рамках первого тура группового этапа чемпионата Европы-2024 сборная Украины играет с командой Румынии.
На 29-й минуте встречи румынский коллектив открыл счет. Андрей Лунин неудачно выбил мяч, Ман отдал на Станчу, который забил под перекладину.
В одной группе Украина и Румыния играют со Словакией и Бельгией.
На ISPORT доступна онлайн-трансляция встречи.
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