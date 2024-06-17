iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Сборная Украины пропустила первый гол на Евро-2024

Не обошлось без грубой ошибки.
Сегодня, 16:38
Румыния забил Украине / Getty Images
Румыния забил Украине / Getty Images

В рамках первого тура группового этапа чемпионата Европы-2024 сборная Украины играет с командой Румынии.

На 29-й минуте встречи румынский коллектив открыл счет. Андрей Лунин неудачно выбил мяч, Ман отдал на Станчу, который забил под перекладину.

В одной группе Украина и Румыния играют со Словакией и Бельгией.

На ISPORT доступна онлайн-трансляция встречи.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Словакия сенсационно обыграла Бельгию Словакия сенсационно обыграла Бельгию
Бельгия - Словакия: Видео голов и обзор матча Евро-2024 Бельгия - Словакия: Видео голов и обзор матча Евро-2024
Рейтинг команд по CS за 2024 год: NaVi поднялись в ТОП-5, Monte впервые с апреля 2023 выбыли из ТОП-30 Рейтинг команд по CS за 2024 год: NaVi поднялись в ТОП-5, Monte впервые с апреля 2023 выбыли из ТОП-30
Один из лидеров сборной Италии может продолжить карьеру в Баварии Один из лидеров сборной Италии может продолжить карьеру в Баварии
Помочь журналистам

Видео

Румыния - Украина 3:0 видео голов и обзор матча Евро-2024
Румыния - Украина 3:0 видео голов и обзор матча Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой Украины, Свитолина потеряла две позиции
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" позорно стартовали на Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер - первая ракетка мира, Алькарас обошел Джоковича, Сачко выбыл из топ-200
просмотров

Последние новости

Евро-202420:57
Словакия сенсационно обыграла Бельгию
Евро-202420:34
Бельгия - Словакия: Видео голов и обзор матча Евро-2024
Киберспорт20:21
Рейтинг команд по CS за 2024 год: NaVi поднялись в ТОП-5, Monte впервые с апреля 2023 выбыли из ТОП-30
Европа20:20
Один из лидеров сборной Италии может продолжить карьеру в Баварии
Евро-202420:01
"Оправданий нет": Яремчук оценил поражение от Румынии
Евро-202419:55
Ребров - о разгроме от Румынии: К сожалению, такой результат
Евро-202419:44
Станчу - лучший игрок матча Румыния - Украина
Украина19:26
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" позорно стартовали на Евро-2024
Евро-202419:22
УЕФА предъявил Сербии обвинения из-за поведения фанатов
Евро-202419:11
"Какая гадость!": реакция Сети на позорное поражение Украины от Румынии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK