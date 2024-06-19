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"Мы заслужили весь хейт": Бражко отреагировал на критику сборной Украины

Футболист подвел итоги поражения от Румынии на Евро-2024.
Сегодня, 14:54
Владимир Бражко / УАФ
Владимир Бражко / УАФ

Полузащитник Владимир Бражко поделился мнением по поводу поражения от Румынии (0:3) в рамках группового этапа Евро-2024.

По словам украинца, национальная сборная заслужила критику.

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"После матча я старался не брать телефон в руки, ведь знал, что там будет. Не заходил в социальные сети. Мы заслужили этот весь хейт, нам нет оправдания, ведь мы были хуже соперника. Этот весь негатив надо пропустить сквозь себя. Я с подобным впервые в жизни столкнулся, но надо пережить и готовиться к следующему матчу.

Шансы на выход из группы у нас еще остаются, но права на ошибку уже нет", - отметил Бражко.

Напомним, на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча Румыния - Украина.

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Источник: УАФ

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