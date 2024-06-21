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Яремчук: Перед матчем общались с Владимиром Зеленским, он нас замотивировал

Форвард рассказал, за счет чего команда добилась успеха.
Сегодня, 19:13
Роман Яремчук / Getty Images
Роман Яремчук / Getty Images

Форвард сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал итоги матча против сборной Словакии.

Напомним, Украина вырвала очень важную победу в тяжелейшем матче второго тура.

Форвард признался, что перед матчем команда общалась с президентом, который и сумел их всех замотивировать на поединок. А сам Яремчук просто рад, что после непростого сезона он смог принести пользу национальной команде.

"Ключом к победе был командный дух. Мы говорили сегодня с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он дал нам невероятную мотивацию. Вы знаете, какая сложная ситуация в нашей стране, поэтому мы должны дарить радость нашим людям.

Это был тяжелый сезон для меня: травмы, смена клуба и так далее. Но я все еще здесь, я на хорошем месте и я не удивлен, что забил сегодня, потому что я много работаю каждый день. Бог все видит и дает мне возможности забивать. Я горжусь тем, что я сегодня здесь и играю за свою страну. Сегодня особенный день для меня.

Поражение Бельгии от Словакии ничего не значит. Это очень сильная команда, с высоким качеством и хорошей системой. У них очень быстрые игроки впереди. Для нас это будет тяжелая игра. Но мы будем упорно готовиться. Поработаем и увидим", - рассказал Роман Яремчук.

Ранее также итоги матча прокомментировал и Сергей Ребров.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Роман Яремчук

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Победный гол Яремчука в обзоре матча Словакия - Украина
Победный гол Яремчука в обзоре матча Словакия - Украина

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