Ребров - после победы над Словакией: Я не кричал в перерыве

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал игру против Словакии.

Напомним, наша команда заработала важные три очка в группе, обыграв словаков в очень тяжелом поединке.

Ребров заявил, что сегодня играла та же команда, что и против Румынии, но сегодня игроки сумели показать свой дух и вырвать победу - и это самое главное.

"Я очень рад за игроков. Мы очень хорошо отреагировали на пропущенный мяч.

В перерыве мы поменяли некоторые позиции в высоком прессе. Игроки, которые вышли со скамейки запасных, нас усилили. Самое главное, что мы показали свой дух. Мы действительно пытались изменить результат и заслужили победу.

Мы очень плохо сыграли против Румынии, но я не могу сказать, что это была другая команда. Они показали другой дух и заслужили победу. Нам нужно сосредоточиться на следующей игре, но это была очень важная победа для команды и для страны.

Я не кричал в перерыве. Надо было реагировать во втором тайме. Мы недостаточно высоко прессинговали. Мы понимали, что это наш шанс, и я так и сказал. Я сказал, что не надо волноваться о счете и просто идти к цели", - рассказал Ребров.

Ранее также сообщалось, что Роман Яремчук обошел Сергея Реброва в списке бомбардиров сборной Украины.

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