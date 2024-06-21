iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ребров - после победы над Словакией: Я не кричал в перерыве

Главный тренер доволен игрой своей команды.
Сегодня, 18:35
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал игру против Словакии.

Напомним, наша команда заработала важные три очка в группе, обыграв словаков в очень тяжелом поединке.

Ребров заявил, что сегодня играла та же команда, что и против Румынии, но сегодня игроки сумели показать свой дух и вырвать победу - и это самое главное.

"Я очень рад за игроков. Мы очень хорошо отреагировали на пропущенный мяч.

В перерыве мы поменяли некоторые позиции в высоком прессе. Игроки, которые вышли со скамейки запасных, нас усилили. Самое главное, что мы показали свой дух. Мы действительно пытались изменить результат и заслужили победу.

Мы очень плохо сыграли против Румынии, но я не могу сказать, что это была другая команда. Они показали другой дух и заслужили победу. Нам нужно сосредоточиться на следующей игре, но это была очень важная победа для команды и для страны.

Я не кричал в перерыве. Надо было реагировать во втором тайме. Мы недостаточно высоко прессинговали. Мы понимали, что это наш шанс, и я так и сказал. Я сказал, что не надо волноваться о счете и просто идти к цели", - рассказал Ребров.

Ранее также сообщалось, что Роман Яремчук обошел Сергея Реброва в списке бомбардиров сборной Украины.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Сергей Ребров

Статьи по теме

Ребров: Не думаю, что сборная была абсолютно другой по сравнению с игрой против Румынии Ребров: Не думаю, что сборная была абсолютно другой по сравнению с игрой против Румынии
Шапаренко - о победе над Словакией: Сегодня на поле вышли одиннадцать гладиаторов Шапаренко - о победе над Словакией: Сегодня на поле вышли одиннадцать гладиаторов
Зинченко - второй игрок в истории сборной Украины с 10+ матчами в рамках чемпионата Европы Зинченко - второй игрок в истории сборной Украины с 10+ матчами в рамках чемпионата Европы
Яремчук обогнал Реброва по голам за сборную Яремчук обогнал Реброва по голам за сборную
Помочь журналистам

Видео

Победный гол Яремчука в обзоре матча Словакия - Украина
Победный гол Яремчука в обзоре матча Словакия - Украина

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" сыграют со Словакией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров
Жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция церемонии
просмотров

Последние новости

Европа20:43
По стопам Баварии: капитан Штутгарта перейдет в Боруссию Дортмунд
Европа20:30
Команда Русина получила нового главного тренера
Евро-202420:25
"О, святой Николай Шапаренко": Реакция Сети на победу Украины над Словакией
Европа20:18
Хавбек Ювентуса не может продлить контракт с клубом из-за матери
Европа19:59
Бавария ведет переговоры о трансфере хавбека ПСЖ
Евро-202419:36
Бражко: Перед игрой со Словакией мой дедушка ушел из жизни
Европа19:35
Манчестер Юнайтед активирует отступные форварда Болоньи
Евро-202419:22
Яремчук - второй бомбардир в истории сборной Украины на чемпионатах Европы и мира
Евро-202419:18
Евро-2024: Украина обыграла Словакию, Польша - Австриея, Франция - Нидерланды
Формула 119:14
Гран-при Испании: Хэмилтон, Сайнс и Норрис - быстрейшие во второй практике
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK