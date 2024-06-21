Яремчук обогнал Реброва по голам за сборную
Украинец забил победный мяч в ворота Словакии.
В рамках второго тура группового этапа Чемпионата Европы Украина победила Словакию со счетом 1:2.
Второй гол "желто-голубых" забил Роман Яремчук. который благодаря этому обогнал действующего наставника команды Сергея Реброва по голам за сборную.
На счету форварда Валенсии сейчас 16 голов в 52 поединках за национальную команду. Роман - четвертый лучший бомбардир в истории сборной Украины.
Отметим, что после двух туров у подопечных Реброва 3 набранных очка
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!