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Яремчук обогнал Реброва по голам за сборную

Украинец забил победный мяч в ворота Словакии.
Сегодня, 18:02
Роман Яремчук / Getty Images
Роман Яремчук / Getty Images

В рамках второго тура группового этапа Чемпионата Европы Украина победила Словакию со счетом 1:2.

Второй гол "желто-голубых" забил Роман Яремчук. который благодаря этому обогнал действующего наставника команды Сергея Реброва по голам за сборную.

На счету форварда Валенсии сейчас 16 голов в 52 поединках за национальную команду. Роман - четвертый лучший бомбардир в истории сборной Украины.

Отметим, что после двух туров у подопечных Реброва 3 набранных очка 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Ребров Роман Яремчук

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