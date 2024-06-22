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Известная пиццерия высмеяла Саутгейта после ничьей с Данией

Главный тренер "трех львов" уже не в первый раз оказывается под шквалом критики.
Сегодня, 00:47
Гарет Саутгейт / Getty Images
Гарет Саутгейт / Getty Images

Известная сеть пиццерий Domino`s Pizza присоединилась к критике Гарета Саутгейта.

Напомним, во втором туре группы С Англия неожиданно не сумела одолеть сборную Данию. А сеть Domino`s частенько любит пиариться на футбольных событиях.

Мимо такого неудачного выступления "трех львов" они уж точно никак не могли пройти мимо, и, конечно же, все шутки посыпались на голову главному тренеру сборной Гарету Саутгейту.

Пиццерия выложила в Твиттер фото из одной из своих кухонь, где определенно произошла серьезная катастрофа. А подпись гласит: "Если бы Саутгейт управлял Domino`s".

Напомним, что с расписанием и результатами всех матчей Евро-2024 вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гарет Саутгейт

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