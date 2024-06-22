Известная пиццерия высмеяла Саутгейта после ничьей с Данией

Главный тренер "трех львов" уже не в первый раз оказывается под шквалом критики.

Известная сеть пиццерий Domino`s Pizza присоединилась к критике Гарета Саутгейта.

Напомним, во втором туре группы С Англия неожиданно не сумела одолеть сборную Данию. А сеть Domino`s частенько любит пиариться на футбольных событиях.

Мимо такого неудачного выступления "трех львов" они уж точно никак не могли пройти мимо, и, конечно же, все шутки посыпались на голову главному тренеру сборной Гарету Саутгейту.

Пиццерия выложила в Твиттер фото из одной из своих кухонь, где определенно произошла серьезная катастрофа. А подпись гласит: "Если бы Саутгейт управлял Domino`s".

if Southgate ran a Domino's pic.twitter.com/M3AoAbLRju — Domino's Pizza UK (@Dominos_UK) June 20, 2024

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