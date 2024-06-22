Украинский арбитр получил еще одно назначение на матч Евро-2024
Николай Балакин снова будет выполнять функции четвертого рефери.
Украинский судья Николай Балакин примет участие в еще одном матче Евро-2024.
Как сообщает пресс-служба УЕФА, Балакин будет выполнять функции четвертого рефери на матче третьего тура группового этапа Албания - Испания.
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Арбитрами в поле будут шведы Глен Нюберг, Махбод Беиджи и Андрес Сендерквист, на VAR будет работать немец Кристиан Дингерт.
Отметим, что Балакин был четвертым рефери на матче Австрия - Франция и Дания - Англия.
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