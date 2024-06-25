Нидерланды - Австрия: видео голов и лучших моментов матча Евро-2024 25.06.2024

В рамках третьего тура группового этапа Евро-2024 Нидерланды встретились с Австрией.

Матч для коллектива Рональда Кумана начался ужасно, ведь уже на 5-й минуте Дониэль Мален отметился голом в собственные ворота.

Исправить ситуацию "оранье" смогли лишь на старте второго тайма голом Коди Гакпо, но, и этот счет долго не продержался, потому что Австрию снова вывел вперед Романо Шмид.

До конца встречи команды еще по одному разу отличились голами. Сначала забили Нидерланды усилиями Мемфиса Депая, а затем Австрия установила окончательный счет голом Марселя Забицера.

Видео голов и обзор матча Евро-2024 Нидерланды - Австрия

Нидерланды - Австрия 2:3

Голы: Гакпо, 46, Депай, 75 - Мален (автогол), 5, Шмид, 59, Забитцер, 80

xG: 1.89 - 0.83

Владение мячом: 51% - 49%

Удары: 11 - 9

Удары в створ ворот: 2 - 5

Нидерланды: Вербрюгген - Гертрейд, де Врей, ван Дейк, Аке (ван де Вен, 66) - Рейндерс (Вейналдум, 66), Схаутен, Веерман (Симонс, 35) - Мален (Веггорст, 71), Депай, Гакпо.

Австрия: Пенц - Пош, Вебер, Лингарт (Баумгартнер, 62), Прасс - Зайвальд, Гриллич (Керфельд, 64) - Виммер (Лаймер, 64), Забитцер, Шмид (Вайманн, 90+2) - Арнаутович.

Предупреждения: Пош, Виммер, Керфельд

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