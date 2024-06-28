Германия - Дания: онлайн-трансляция матча Евро-2024 29.06.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка национальных сборных на чемпионате Европы.

В субботу, 29 июня, сборные Германии и Данеии проведут первый матч в плей-офф чемпионата Европы-2024.

Команды сыграют в 1/8 финала соревнования, куда пробились после выступлений на групповом этапе.

Поединок Германия - Дания состоится в Дортмунде на Сигнал Идуна Парк. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Германия - Дания

Трансляция матча будет доступна в этой новости 29 июня и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 22:00 по Киеву.

В Украине матч покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал MEGOGO Футбол.

Сборная Германии заняла второе место в своей группе, где были Швейцария, Венгрия и Шотландия. Команда Дании оказалась на второй строчке в квартете с Англией, Словенией и Сербией.

На ISPORT доступно расписание и результаты чемпионата Европы-2024.

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