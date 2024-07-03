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Курьез дня: вратарь Румынии пытался выбросить кроссовок за пределы поля за секунды до гола на Евро-2024

Румынские фанаты подставили своего футболиста.
Сегодня, 09:25
Мален дважды забил Румынии / Getty Images
Мален дважды забил Румынии / Getty Images

Сборная Румынии завершила выступление на Евро-2024, проиграв национальной команде Нидерландов (0:3).

Во время третьего пропущенного гола случился забавный эпизод. Болельщики румынской команды выбросили на поле кроссовки.

Голкипер Румынии Флорин Нице отбросил один из кроссовок, а через секунды Дониелл Мален забил.

Напомним, в 1/4 финала Евро-2024 Нидерланды сыграют против Турции.

Ранее сообщалось, что Турция забила самый быстрый гол в истории плей-офф чемпионата Европы.

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