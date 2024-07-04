Португалия - Франция: онлайн-трансляция матча Евро-2024 05.07.2024
В пятницу, 5 июля, состоится матч 1/4 финала чемпионата Европы-2024, в котором сыграют сборные Португалии и Франции.
В 1/8 финала португальцы в серии пенальти обыграли Словению (0:0, 3:0 по пенальти), а французы оказались сильнее Бельгии (1:0).
Поединок Португалия - Франция состоится в Гамбурге на Фолькспаркштадион. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Португалия - Франция
Трансляция матча будет доступна в этой новости 5 июля и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 22:00 по Киеву.
В Украине матч покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.
Победитель противостояния сыграет в полуфинале с сильнейшим в паре Испания - Германия, которые сыграют свой матч также 5 июля.
На ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей Евро-2024.
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